Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarılıyor. Meclis'e iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülecek.
MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.
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