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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 14:03

Son dakika: Başkan Erdoğan veto etmişti! harekete geçti: O madde metinden çıkarılacak

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, " düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi. Düzenlemeyi Başkan Erdoğan veto etmişti.

Erdoğan veto etmişti! AK Parti harekete geçti

Başkan 'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarılıyor. Meclis'e iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülecek.

MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILACAK
Grup Başkanvekili Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.

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