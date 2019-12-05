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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 20:24

Son dakika: ile arasındaki mutabakat 'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, ile Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi

Libya mutabakatı Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda, ile Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası Genel Kurulu'nda 293 oyla kabul edildi. Libya mutabakatına AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti destek verdi.

Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.

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