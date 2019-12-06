Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Libya ile yaptığı Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını içeren kanun teklifi dün TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile kabul edildi. Oylamaya 306 milletvekili katıldı. 293 milletvekili "evet" oyu verirken, HDP'li ve bağımsız bazı vekiller ise ret verdi.
- Güncel
- 06.12.2019
- Gazete
Türkiye’den tarihi hamle
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Libya ile yaptığı Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını içeren kanun teklifi dün TBMM'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile kabul edildi. Oylamaya 306 milletvekili katıldı. 293 milletvekili "evet" oyu verirken, HDP'li ve bağımsız bazı vekiller ise ret verdi.
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