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ile arasında imzalanan muhtıra Avrupa ülkelerini korkuttu!

ile arasında 27 Kasım’da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, Avrupa ülkelerini korkuttu. , Libya Büyükelçisini sınır dışı etti. ve da hamle peşinde..

Akdeniz muhtırası
Türkiye ile arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ABD dışında Avrupa ülkelerinde de paniğe neden oldu. İngiliz ve Amerikan medyası, 'nin stratejik hamle yaptığını ve bunun gelecekte Türkiye'yi güçlendireceğini yazdı. Doğu 'deki diğer ülkelerin tepkisini çekti. , Libya'nın Atina Büyükelçisini Persona non grata (istenmeyen kişi) ilan etti.

Yunanistan Nikos Dendias, büyükelçiden birkaç gün içinde ülkelerini terk etmesini istediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Yunanistan Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesine ilişkin, "Bir büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. ve 'nın da Libya ile yapılan anlaşma nedeniyle rahatsız olduğu ve Akdeniz konusunda bir hamle peşinde olduğu belirtildi.



Erdoğan, "Akdeniz'deki hakkımızı kimseye bırakmayız" dedi.


İŞTE TARİHİ HAMLENİN HARİTASI




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