Türkiye ile Libya arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ABD dışında Avrupa ülkelerinde de paniğe neden oldu. İngiliz ve Amerikan medyası, Türkiye'nin stratejik hamle yaptığını ve bunun gelecekte Türkiye'yi güçlendireceğini yazdı. Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerin tepkisini çekti. Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisini Persona non grata (istenmeyen kişi) ilan etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, büyükelçiden birkaç gün içinde ülkelerini terk etmesini istediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Yunanistan Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesine ilişkin, "Bir büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Fransa ve Hollanda'nın da Libya ile yapılan anlaşma nedeniyle rahatsız olduğu ve Akdeniz konusunda bir hamle peşinde olduğu belirtildi.
Erdoğan, "Akdeniz'deki hakkımızı kimseye bırakmayız" dedi.
İŞTE TARİHİ HAMLENİN HARİTASI
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, büyükelçiden birkaç gün içinde ülkelerini terk etmesini istediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Yunanistan Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesine ilişkin, "Bir büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Fransa ve Hollanda'nın da Libya ile yapılan anlaşma nedeniyle rahatsız olduğu ve Akdeniz konusunda bir hamle peşinde olduğu belirtildi.
Erdoğan, "Akdeniz'deki hakkımızı kimseye bırakmayız" dedi.
İŞTE TARİHİ HAMLENİN HARİTASI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.