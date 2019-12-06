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  • 06.12.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:14

'ndan son dakika açıklaması: 3 terörist teslim oldu

’ndan yapılan açıklamada, "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü ’da çözülmeler devam ediyor. ’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha ’de güvenlik güçlerimize teslim oldu” ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: 3 terörist teslim oldu

'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 'lı terörist, 'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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