Her söyleminde belediyeye bağlı iştiraklerin zarar ettiği imasında bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı. İstanbulluya hizmet götürememesini 'ekonomik zorluklara' bağlayan İmamoğlu'nun söylemlerinin aksine belediyeye ait iştiraklerin tamamının para bastığı ve devasa kârlar yaptığı saptandı. İBB'ye bağlı firmaların hiçbirinin tek kuruş zarar etmediği gibi gider bütçelerinde de daha az bir harcama yaptıkları öğrenildi.

BİR YALANI DAHA ELİNDE KALDI

Hiçbir iş yapmayıp da her işi yapıyormuş gibi görünmeyi başaran CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Yalan ve riya siyasetiyle halkı kandırmayı başaran, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin desteğini alarak İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu'nun büyükşehir belediyesine bağlı firmaların zarar ettiği yönündeki algı operasyonu çöktü. İBB'ye bağlı şirketlerin 2018 yılı gelir-gider tablosunun açıklanması, İmamoğlu'nun yalanını gözler önüne serdi. İBB'de para olmadığı yalanını diline dolayıp hiçbir iş yapmayan İmamoğlu'nun söylemlerinin aksine 28 firmanın tamamı adeta para basıyor. Darphane gibi çalışan firmaların hiçbiri tek kuruş bile zarar etmediğini rakamlar ispat ediyor.

HEDEFLENENİN ÜZERİNDE BÜTÇE

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Ulu Hakan Abdülhamid Han tarafından kurulan Hamidiye Su'ya ideolojik bir kinle bakan İmamoğlu, tarihi firmayı batırmak için çabalayadursun, yıllık 153 milyon 199 bin 491 liralık bir geliri İBB'ye kazandırıyor. Yıllık gider tablosunda ise beklenin çok altında bir harcama yapan kadim firma, bu yönüyle de belediyeyi kâra geçiriyor. İstanbul Halk Ekmek (İHE) ve Medya A.Ş dışında hiçbir firmanın yıllık gideri bütçelenenin üzerine çıkmıyor. Söz konusu iki firma, yıllık gelir noktasında ise bütçelenenin çok üzerinde bir gelir elde etmeyi başarıyor. Yıllık geliri 407 milyon 756 bin 067 lira olarak hedeflenen Enerji A.S., 470 milyon 526 bin 214 liralık bir gelir sağlarken, İHE'nin yıllık gelir beklentisi 253 milyon 288 bin 435 lira olarak hesaplanırken yıl sonunda 279 milyon 753 bin 177 lira gelir sağlıyor. Medya A.Ş için ise 71 milyon 636 bin 793 liralık bir gelir hedeflenirken, 95 milyon 712 bin 341 liralık kazançla yıl sonuna ulaşıyor.

İŞTİRAKLER DARPHANE GİBİ

İSTON A.Ş'den 513 milyon 219 bin 018 liralık bir gelir beklenirken, 519 milyon 262 bin 503 lira gibi devasa bir kazanç sağlıyor. Kültür A.Ş için 615 milyon 753 bin 131 liralık gelir hedeflenirken, 637 milyon 491 bin 143 lira olarak hedeflenenin üstünde bir bütçeyle yıllık bilançosunu kapatıyor. 25 yıllık AK Parti kadroları sayesinde çok düzenli bir şekilde çalışan ve elde ettikleri gelirlerle İstanbul halkına daha fazla hizmet edilmesinin yolunu açan firmalar, CHP'li İmamoğlu döneminde adeta itibar suikastine maruz bırakılıyor. Bütçesi 90 ülkenin ekonomisinden daha büyük olan İBB'nin CHP'li Başkanı bu gerçeği görmezden gelerek, Avrupa Birliği ülkelerinden borç para dilenerek devletimizin itibarına gölge düşürüyor.

DÜN DE ÇAMURA YATTI

CHP'nin "Maltepe Ekonomik Forumu"na Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, susuzluk olursa eski yönetimi, zam yaparlarsa hükümeti suçlayacaklarını söyledi.