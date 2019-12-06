Başkan Erdoğan'dan flaş Adil Öksüz açıklaması

Bölücü örgütün başı (Öcalan) nasıl getirildi... Böyle bir operasyonla alınması şüphesiz ki çok daha rahat olur.
Bu imkana sahibiz. Ta Afrika'nın ücra köşelerinden alıp geldiğimiz gibi... Durmuyoruz. Böyle bir ihtimal olabilir.
BARIŞ OLMADAN ASLA ÇIKMAYIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO'nun 70. Yıl Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra Türk gazetecilerin sorularını cevapladı:
NATO'NUN gücü, müttefikler arasındaki birlik ve dayanışmadan kaynaklanıyor. Biz PKK/ YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesiyiz. Bunu da konuşmamda özellikle vurguladım.
TÜRKİYE, İngiltere, Almanya, Fransa olarak 4'lü zirve gerçekleştirdik. Üzerinde durdukları bir konu var; "buradan ne zaman çıkacaksınız?" Biz de kendilerine "Peki sizin burada ne işiniz var?" diye soruyoruz.
"BAKIN" dedim, "Çok açık ve net söylüyorum; Tel Abyad ve Resulayn'da 420 kilometre uzunluk ve 32 kilometre derinlikte barışı tesis etmeden buraları terk etmemiz mümkün değil.
NATO Zirvesi'nde yapılan açıklamalara, bakıldığında hepsi de teröre karşı olduklarını söylüyor. Ama buna karşı bir mücadeleyi ortaya koymuyorlar.
ŞU anda ortada bir yazılı beyan varsa (NATO Londra Bildirgesi) bu yazılı beyan onları da bağlar. Bir yerde bizi de bağlar.
İSLAM DÜŞMANLIĞI ZEHİRLİ SARMAŞIK GİBİ
Başkan Erdoğan, Cambridge Camii'nin açılışını yaptı. "Değerlerimiz hiç olmadığı kadar tehdit altında. Irkçılık, İslam düşmanlığı zehirli sarmaşık gibi yayılıyor" dedi.
Erdoğan, cami açılışında Yusuf İslam'la sohbet etti.
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