Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.12.2019 05:30
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 05:30

Siyasi partilerin mali denetimleri 'de yayımlandı

Siyasi partilerin mali denetimleri 'de yayımlandı... Anayasa Mahkemesinin bazı siyasi partilerin 2014 ve 2015 yıllına yönelik mali denetimine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin 13 siyasi partinin 2014 ve 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, 'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, AK Parti, MHP, Büyük Turan Hareketi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelenmesinde, bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Sosyal Demokrat Parti, Ebedi Nizam Partisi, Hak ve Hakikat Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Anadolu Partisinin 2015 yılı kesin hesap incelenmesinde de söz konusu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Partilerin 2015 yılı kesin hesap incelemesinde, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin kanuna uygun olmayan 2 bin lira gider karşılığı parti mal varlığının ve Kürdistan Özgürlük Partisinin 354 lira gider karşılığı parti mal varlığının Hazineye gelir kaydedilmesi kararlaştırılırken, bunun dışında kalan bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğu belirtildi.

Ayyıldız Partisinin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, siyasi faaliyetlerinin karşılanması mümkün olmayan miktarda gelir ve gider ibraz edilen parti genel merkez kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin söz konusu yıla ait hesabının kabul edilmesinin mümkün olmadığına karar verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSiyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri