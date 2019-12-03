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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:56

Firari 'cü 'ün saklandığı yer belli oldu! İşte o ev

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'nün sözde imamı 'ün nerede olduğunu bildiklerine dair açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, kaldığı yer bulundu. Alman istihbarat ekipleri, 'ya gönderilen 69 kişilik terör listesinin ilk sırasında yer alan Adil Öksüz’ü Mitte yakınlarında gizlendiği evde buldu ve kontrol altına aldı.

FETÖ'cü Öksüz'ün saklandığı yer belli oldu!

Öksüz, Mitte bölgesinde. 'nün sözde imamı 'ün nerede olduğunu bildiklerini vurgulayan Soylu, "Yeri konusu ise bize kalsın" karşılığını vermişti. darbe girişiminin başarısız olması üzerine Öksüz, Akıncı Üssü'nden kaçarken jandarma tarafından yakalanmış ardından da serbest bırakılmıştı. Başkan 'ın geçtiğimiz yıl Ekim ayında Almanya ziyareti çerçevesinde Almanya'ya tarafından istenen 69 kişilik terörist listesinin verildiğinin duyulmasının ardından FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün izi bulundu. Türkiye'nin verdiği listenin ilk sırasında bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin beyni olan Adil Öksüz, Almanya'da iki katlı bir evin giriş katında yaşıyor.



Adil Öksüz, Berlin'in Mitte bölgesinde bulunan bu evin giriş katında BND tarafından kontrol altına alındı

İADESİ İÇİN GİRİŞİM
Daha önce Almanya'da olduğu yönünde ciddi bulgulara ulaşılan Adil Öksüz'ün Alman istihbarat teşkilatı tarafından geçtiğimiz hafta sonu bu evde kontrol altına alındığı öğrenildi.

Öksüz'ün BND ajanları tarafından sorgulandığı ve onların kontrolünde olduğu ileri sürüldü. Sorguya Türk istihbaratının da katıldığı iddia edilirken Öksüz'ün iadesinin sağlanması için girişim başlatıldı.

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