Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı. Darbe toplantılarına katıldığı tespit edilen ve olay tarihinde örgütün sözde "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı" olan sivil imam Birol Kurubaş da ceza aldı.

Genelkurmay çatı davasında yargılanan ve darbe girişiminde bulunan askeri personel ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirtilen Kurubaş, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Derlenen bilgilere göre, Kurubaş, İstanbul'da üniversite okuduğu yıllarda FETÖ'ye ait evlerde kalırken, mezuniyetinden bir süre sonra yine örgüte ait bir dershanede çalışmaya başladı. Kurubaş'ın öğretmenlik mesleğindeki ikinci durağı ise FETÖ'nün eleman temininde önemli bir yere sahip olan ve darbe girişiminden sonra kapatılan İzmir'deki Yamanlar Koleji oldu.

İzmir'de geçirdiği 5 yılın ardından 2014'te sektör değiştiren Kurubaş, bu zaman zarfı içinde örgütle bağını sürdürerek, "Sami" kod adını kullandı.

ADİL ÖKSÜZ İLE DARBE TOPLANTISI

17-25 Aralık operasyonlarının başarısız olması, kumpas davalarının çökmesi ve örgüt mensubu kamu görevlilerinin devlet kadrolarından uzaklaştırılmaya başlamasının ardından kan kaybetmeye başlayan FETÖ, nihai hedefi olan ülke yönetimini ele geçirmek için darbe planını masaya yatırdı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in haki renk cübbesi ile kamera karşısına geçip, darbe talimatı vermesi üzerine, FETÖ mensubu askerler ve askerlerden sorumlu sivil imamlar, toplantılar düzenlemeye başladı.

Hazırlık aşamasındaki en önemli toplantılar, darbenin askeri kanattaki yöneticileri olan yurtta sulh konseyi üyeleri ile Ankara Konutkent'teki villada yapıldı. Darbe girişiminden bir hafta öncesine kadar devam eden toplantılara sivil imam Birol Kurubaş da katıldı.

Firari sivil imam Adil Öksüz liderliğindeki toplantılarda, Kurubaş'ın yanı sıra 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlar ile Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit gibi darbenin kritik isimleri yer aldı.

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Kurubaş'ın, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'daki toplantılara katıldığı belirlendi ve villadaki bir cam şişede parmak izine rastlandı.

ÖNCE İTİRAF SONRA İNKAR

Darbe girişiminin ardından firar eden Kurubaş, 4 Kasım 2017'de İstanbul'da yakalandı ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince 17 Kasım 2017'de tutuklandı.

Alınan ilk ifadelerinde örgüt bağını anlatan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan Kurubaş, yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise hakkındaki somut gerçekleri dahi inkar etti.

Kurubaş, parmak izine rağmen darbe toplantılarına katılmadığını iddia ederek, FETÖ mensubu olmadığını savundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE CEZALANDIRILDI

FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş, darbe girişimindeki rolü nedeniyle Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkemece 20 Haziran 2019'da açıklanan kararla Kurubaş, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararında da Kurubaş'ın darbe toplantılarına katıldığının sabit olduğu ve 15 Temmuz gecesi yaşanan askeri hareketliliğin bir darbe girişimi olduğunu önceden bildiği vurgulandı.

Kurubaş'ın darbeci askerlerle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği, bu nedenle de "müşterek fail" sıfatıyla cezalandırıldığı kaydedildi.