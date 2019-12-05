Güngören Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediye çalışanı bir gence skandal bir ceza verdi. AK Parti eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından, Güngören Belediyesi'nde yaşanan skandalı paylaştı.

Metiner, olaya ilişkin, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerine yer verdi.

'DAVAMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ'

"Davamız adına utanç verici bir uygulama… Gereği acilen yapılmalı…" diyen Metiner, belediye çalışanının bir sandalyede otururken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Metiner olaya ilişkin isim açıklamazken belediye çalışanının isminin Enes Turan olduğu öğrenilirken cezayı veren belediye başkan yardımcısının Veysel İpekçi olduğu iddia edildi.

ŞAMİL TAYYAR: KALDIR BAŞINI KOCA ADAM!

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar da yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Tayyar, ''Enes kardeşim, koca adam. Kaldır, eğme başını. Seni tuvalet önünde o sandalyeye mahkum edenler, toplumun vicdanına hapsoldular. Bilesin, seni seviyoruz.'' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇALIŞANDAN ÖZÜR DİLEDİ

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, duyar duymaz olaya müdahale ettiği, yaşananlardan dolayı belediye çalışanından özür dileyip makam odasına götürdüğü öğrenildi.



Başkan Demir'in, yardımcısı Veysel İpekçi'yi de özür dilemesi konusunda uyardığı, İpekçi'nin özür dilemeyi reddettiği belirtildi.



Veysel İpekçi

SKANDALA İMZA ATAN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezayı veren başkan yardımcısının istifasının alındığını duyurdu.





Demir yaptığı açıklamada, ''Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadelerini kullandı.