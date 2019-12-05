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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 02:09

Belediye’sindeki ‘ceza’ skandalının ardından Belediye Başkanı özür dileyip o ismi görevden aldı

Belediyesi’nde belediye başkan yardımcısı "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediye çalışanı bir gence skandal bir ceza verdi. Belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verilen gencin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başkan yardımcısına tepki yağdı. Güngören Belediyesi Başkanı , cezayı veren yardımcısının istifasının alındığını duyurarak, “Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.” İfadelerini kullandı.

Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediye çalışanı bir gence skandal bir ceza verdi. eski Adıyaman milletvekili , Twitter hesabından, Güngören Belediyesi'nde yaşanan skandalı paylaştı.

Metiner, olaya ilişkin, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerine yer verdi.

'DAVAMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ'
"Davamız adına utanç verici bir uygulama… Gereği acilen yapılmalı…" diyen Metiner, belediye çalışanının bir sandalyede otururken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Metiner olaya ilişkin isim açıklamazken belediye çalışanının isminin Enes Turan olduğu öğrenilirken cezayı veren belediye başkan yardımcısının olduğu iddia edildi.

ŞAMİL TAYYAR: KALDIR BAŞINI KOCA ADAM!
AK Partili eski milletvekili da yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Tayyar, ''Enes kardeşim, koca adam. Kaldır, eğme başını. Seni tuvalet önünde o sandalyeye mahkum edenler, toplumun vicdanına hapsoldular. Bilesin, seni seviyoruz.'' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇALIŞANDAN ÖZÜR DİLEDİ
Güngören Belediye Başkanı , duyar duymaz olaya müdahale ettiği, yaşananlardan dolayı belediye çalışanından özür dileyip makam odasına götürdüğü öğrenildi.

Başkan Demir'in, yardımcısı Veysel İpekçi'yi de özür dilemesi konusunda uyardığı, İpekçi'nin özür dilemeyi reddettiği belirtildi.


Veysel İpekçi

SKANDALA İMZA ATAN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezayı veren başkan yardımcısının istifasının alındığını duyurdu.



Demir yaptığı açıklamada, ''Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadelerini kullandı.

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