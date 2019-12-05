Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanıp, gözaltına alınan cezaevi firarisi Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.



Katil zanlısı Özgür Arduç'a, dün gece yarısı, bıçağı çaldığı iş yerinden, Ceren Özdemir'i takip ettiği evinin bulunduğu yere kadar olan güzergah boyunca yer gösterme yaptırıldı. Katil zanlısı, daha sonra da olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini polislere anlattı.



Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı, saat 11.45 sıralarında da geniş güvenlik önlemleri altında araçla adliyeye sevk edildi.

Bu sırada Emniyet ve Adliye çevresinde toplanan kalabalıklar, katil zanlısına büyük tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi Türkiye'nin gündeminde.

Olayla ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada ertesi gün suç aletiyle yakalanan zanlı Özgür Arduç'un suçunu itiraf ettiği hatırlatıldı.

2005'te 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilen zanlının yönetmelik hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alındığı belirtildi.

Katil zanlısının 1 Aralık Pazar günü 'firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan' açık ceza infaz kurumundan firar ettiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklaması şöyle:

"Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'in, 03/12/2019 günü saat: 19.35 sıralarında merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö. A. isimli şahıs 04/12/2019 günü saat: 16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir.

Şüpheli Ö. A.'ya, 2005 yılında işlemiş olduğu 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, 'Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği' hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat: 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup; Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.



Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."