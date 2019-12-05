İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir cinayetine ilişkin "Soruşturma devam ediyor. Adliye'ye de sevk edildi. Söyledikleri var. Ne kadarı doğru göreceğiz. Hem savcılık hem de kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak bunun nedenini ortaya koyacaklardır." açıklamasında bulundu.





İHMAL İDDİALARIYLA İLGİLİ

İhmal iddialarına ilişkin de konuşan Soylu, "Arkadaşlar bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık, binlerce firari yakaladık ve yakalamaya devam ediyoruz. Bir kısmı cezaevine gönderiliyor. Bizim görevimiz firarileri yakalayıp adalete teslim etmektir." dedi.