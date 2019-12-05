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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 12:23

Son dakika: Bakan Soylu'dan açıklaması

İçişleri Bakanı , 'yi ayağa kaldıran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Yapılan tespitlerde daha önce bir tanışıklıkları olmadığı aşikar. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak" dedi.

Bakan Soylu: Firari bir cani ile karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Ordu'da öldürülen cinayetine ilişkin "Soruşturma devam ediyor. Adliye'ye de sevk edildi. Söyledikleri var. Ne kadarı doğru göreceğiz. Hem savcılık hem de kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak bunun nedenini ortaya koyacaklardır." açıklamasında bulundu.

İHMAL İDDİALARIYLA İLGİLİ
İhmal iddialarına ilişkin de konuşan Soylu, "Arkadaşlar bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık, binlerce firari yakaladık ve yakalamaya devam ediyoruz. Bir kısmı cezaevine gönderiliyor. Bizim görevimiz firarileri yakalayıp adalete teslim etmektir." dedi.

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