Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler ise kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım." ifadelerini kullandı.