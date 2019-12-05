Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.12.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 11:22

Son dakika: 'in katilinden kan donduran ifadeler: Bir bıçak darbesiyle...

Geçtiğimiz akşam 'da evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen 'in katili dün akşam saatlerinde yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Özgür Arduç isimli katilin emniyetteki sorgusunun ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte kan donduran o sözler...

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler ise kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Ceren Özdemir'in katilinden kan donduran ifadeler: Bir bıçak darbesiyle...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri