Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, (Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) "Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır. Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır." dedi.
NATO'DA GÜNCELLEME ŞART
Oktay açıklamalarına şöyle devam etti: Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır.
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