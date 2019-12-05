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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 11:58

Son dakika: ile yapılan mutabakat bugün 'de oylanacak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu ’de kazanan barış, Türkiye ve kardeşliği olacaktır. Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında 'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır.

Libya ile yapılan mutabakat bugün TBMM'de oylanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ( ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) "Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır. Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır." dedi.



NATO'DA GÜNCELLEME ŞART
Oktay açıklamalarına şöyle devam etti: Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında 'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır.

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