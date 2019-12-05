Şehit aileleri derneğinden Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi: "Takım elbiseli terörist"

Seçim dönemlerinde şehit cenazesine katılıp, seçimlerden sonra binlerce şehidimizin katilleri ile iş birliği içinde olan Demirtaş'a özgürlük isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasetçiler ve şehit aileleri sert tepki gösterdi.

"CHP, HDP'YE DİYET ÖDÜYOR"

CHP'nin seçim döneminde HDP ile yaptığı ittifakın bedelini ödemeye çalıştığını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Seçim döneminde gizli tutsalar da, CHP ile HDP'nin ittifak yaptığını herkes biliyor. 'İttifak yapmadık' deseler de yaptılar. Bu açıktır. Bizler zamanında da dedik, 'Bunun bedelini ödeyecekler" diye. Belediyelere PKK'lıların doldurulacağını söylemiştik. Bunu yaptılar. 'İşçi çıkarmayacağız' dediler ama bir sürü işçiyi kapıya koydular. Adana, Bolu, Ankara ve İstanbul'da bunlar yapıldı. Biz buna ittifakın bedeli diyoruz. Zaman zaman Meclis'te PKK'ya verdikleri destekle diyet ödediler. Şimdi de hapiste olan Demirtaş'a övgüler yağdırmak da diyettir. CHP'ye oy sağlayan HDP, şimdi karşılığını bu şekilde istiyor. CHP de diyet ödüyor. Ama Türk Milleti bunları görüyor. Gereğini de yapacaktır" şeklinde konuştu.

"SUÇ İŞLEYEN CEZASINI ÇEKER"

Hukuk devleti olmanın gereği olarak, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan Demirtaş'ın hapiste olduğunu belirten AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek de, şunları söyledi: "CHP'nin bu konudaki tutumu belli. YPG'ye terörist diyemiyorsa, bu nettir. Türkiye'de Selahattin Demirtaş'ın ve benzeri gibilerin tutukluk halleri noktasında bakıldığı zaman, ortaya hukuk çıkıyor. Biz, hukuka bakarız. Hukuk hepimiz için eşit mi? Eşit. Hukuk hepimiz için geçerlidir. Biri suç işlediyse, bu suçun bedelini de öder. HDP'nin de, Demirtaş'ın da neler yaptığını biliyoruz."

"ÖZGÜRLÜK İSTEDİKLERİ KİŞİ HENDEK OLAYLARININ SORUMLUSU"

Eli kanlı teröristlerle iç içe olan HDP'li Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ise, şu değerlendirmede bulundu: "Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerini derinden üzmüştür. Özgürlük istediği Selahattin Demirtaş, 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen biri. Hendek olaylarından sorumlu olan bir kişidir. Yasin Börü'nün şehit olmasına neden olan biridir. Selahattin Demirtaş, takım elbiseli bir teröristtir. Kılıçdaroğlu, ya özür dilesin ya da bu işi bıraksın! Safını da belli etsin. Gerçekten biz şehit ve gazi ailelerini üzüyor. Onun siyaseti böyleyse, gitsin başka yerde siyaset yapsın."