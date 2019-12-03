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  • 03.12.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 19:05

’nun ‘Demirtaş’ yalanı elinde patladı!

’nun, terör suçlarından yargılanan ve Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Başkanı ’ın, “Haksız hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesi” yalanına yanıt Başkan Erdoğan’ın avukatı ’dan geldi. Aydın, Demirtaş’ın ndaki rolü nedeniyle tutuklu olduğunu belirterek, “'Seni başkan yaptırmayacağız sözü' nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır.” İfadelerini kullandı.

Bulduğu her fırsatta terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin savunuculuğuna soyunan Lideri Kemal , bugün yaptığı konuşmasında, Cezaevi'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın haksız yere hapis yattığını söyledi.

"YATMASININ NEDENİ 'SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ' DEMESİ"
Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş, seversiniz sevmezsiniz.. Bir siyasal partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni: Seni başkan yaptırmayacağız demesi. Selahattin Bey rahatsızlanmış ve gecikerek hastaneye kaldırılmış. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA JET YALANLAMA
Başkan 'ın avukatı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nu sözlerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti.
Aydın, Demirtaş'ın, "seni başkan yaptırmayacağız" açıklamasından dolayı hapiste olmadığını belirterek. "S. Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutukludur. 'Seni başkan yaptırmayacağız sözü' nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bu doğrultudaki iddiası tümüyle gerçek dışıdır." İfadelerini kullandı.

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