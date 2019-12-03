Bulduğu her fırsatta terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin savunuculuğuna soyunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı konuşmasında, Edirne Cezaevi'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını söyledi.

"YATMASININ NEDENİ 'SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ' DEMESİ"

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş, seversiniz sevmezsiniz.. Bir siyasal partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni: Seni başkan yaptırmayacağız demesi. Selahattin Bey rahatsızlanmış ve gecikerek hastaneye kaldırılmış. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA JET YALANLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nu sözlerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Aydın, Demirtaş'ın, "seni başkan yaptırmayacağız" açıklamasından dolayı hapiste olmadığını belirterek. "S. Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutukludur. 'Seni başkan yaptırmayacağız sözü' nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bu doğrultudaki iddiası tümüyle gerçek dışıdır." İfadelerini kullandı.