Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.12.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 14:45

'li önünde işçilerden : İşimizi geri istiyoruz

'li belediyelerdeki ndan çalışanları da nasibini aldı. Ataşehir Belediyesi önünde toplanan bir grup toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmadığını, işten çıkarıldıklarını belirterek yaptı.

CHP'li belediyede eylem: İşimizi geri istiyoruz

Belediye binası önünde toplanan grup "Ataşehir Belediyesi Mücadelemiz İş, Onur Emek Mücadelesidir. İşimiz Geri İstiyoruz" yazılı pankart açıp, "İşimizi geri istiyoruz", "Hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler açtı.

"İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız" sloganları atan grup üyeleri açıklama yaptı. de polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.



Grup üyeleri belediyede toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmadığını ve işten çıkarılanların tekrar geri işe alınmasını istediklerini belirten açıklamalar yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Ataşehir Belediyesi önünde işçilerden eylem: İşimizi geri istiyoruz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri