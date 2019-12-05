Belediye binası önünde toplanan grup "Ataşehir Belediyesi Mücadelemiz İş, Onur Emek Mücadelesidir. İşimiz Geri İstiyoruz" yazılı pankart açıp, "İşimizi geri istiyoruz", "Hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler açtı.



"İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız" sloganları atan grup üyeleri açıklama yaptı. Eylemde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.







Grup üyeleri belediyede toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmadığını ve işten çıkarılanların tekrar geri işe alınmasını istediklerini belirten açıklamalar yaptı.



