Barış Pınarı Harekatı durdu CHP yine Selo’ya yanaştı!

Terör suçlarından yargılanan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hayati hastalığı bulunduğu ve tedavi ettirilmediği yalanını Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamalarla yalanlandı.

Hastaneden yapılan açıklamada "Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir." İfadelerine yer verildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN ÇATLAYAN İTTİFAKI ONARMA ÇABALARI

CHP haber yalanlanmasına rağmen Barış Pınarı Harekatı ile sallanan CHP-HDP ittifakını onarmak için düğmeye bastı.

Barış Pınarı Harekatı'nda vatandaşların tepkisinden çekinerek Harekata destek açıklamalarında bulunan CHP ile Harekatı "işgal" olarak tanımlayan HDP'nin ittifakı sallanmıştı.

Yerel seçim öncesi HDP seçmenini CHP'ye yönlendirmek için "Gerekirse bağrınıza taş basın" diyen Demirtaş, Harekat sırasında CHP'nin Harekata destek açıklamalarının ardından "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır." İfadeleriyle CHP'ye mesaj vermişti.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL, DEMİRTAŞ İÇİN SEFERBER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Demirtaş'ın haksız yere hapiste yattığını söylerek CHP'li isimlerin geçmiş olsun ziyaretine gideceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Selahattin Demirtaş, seversiniz sevmezsiniz.. Bir siyasal partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni: 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesi. Selahattin Bey rahatsızlanmış ve gecikerek hastaneye kaldırılmış. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." İfadelerini kullanmış ve 'Seni başkan yaptırmayacağız' sözü için hapis yatıyor yalanı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nu sözlerinin gerçek dışı olduğunu ifade etmişti.

Aydın, Demirtaş'ın, "seni başkan yaptırmayacağız" açıklamasından dolayı hapiste olmadığını belirterek. "S. Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutukludur. 'Seni başkan yaptırmayacağız sözü' nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bu doğrultudaki iddiası tümüyle gerçek dışıdır." Açıklamalarıyla yalanlanmıştı.

"DEMİRTAŞ DAĞDAN TALİMAT ALIYOR" DİYEN ÖZEL DEMİRTAŞ'I SAVUNMAYA GEÇTİ

Bir zamanlar HDP'li Selahattin Demirtaş'ın dağdan talimat aldığını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kılıçdaroğlu gibi Demirtaş'ı savunmaya başladı.

2016 yılında Demirtaş'ı, "Adalardan, dağlardan talimat alan Demitaş'ın CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" sözleriyle açıkça hedef alan Özgür Özel'in bugün "Sayın Selahattin Demirtaş'a yapılan uygulama özelinde, cezaevlerindeki sağlık sorunları ve ilaca erişimle ilgili uygulamaları mercek altına alacağımızı ifade etmek istiyorum." açıklamasıyla Demirtaş'a sahip çıkması çatlayan ittifakı onarma girişimi olarak yorumlandı.