Uludağ'da Pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp 2 dağcıyı bulma çalışması devam ederken, zorlu arazi şartlarında kanyon ve şelalelerde halatlar kurarak arama çalışması yapan AKUT ekipleri, bir şelaleden geçtikleri sırada suya girerek ıslandı. Hava sıcaklığının eksi 15 derece ve arazinin çok engebeli olması nedeniyle geri dönüşte zorluk yaşayacağını düşünen 4 arama ekibi, geceyi arazide geçirmek için karar aldı.
Uludağ'da kayıp dağcıları arayan AKUT üyeleri başından geçenleri anlattı
Uludağ'da 2 amatör dağcının bulunmasına yönelik günlerdir yapılan çalışmalarda, geceyi arazide geçiren arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı. Herhangi bir mahsur kalma ve kaybolmanın söz konusu olmadığını söyleyen ekipler, arazinin çok zor olması nedeniyle yavaş hareket ettiklerini ve bu nedenle havanın kararmasının ardından güvenli bir şekilde arazide konaklama kararı aldıklarını söyledi.
Uludağ'da Pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp 2 dağcıyı bulma çalışması devam ederken, zorlu arazi şartlarında kanyon ve şelalelerde halatlar kurarak arama çalışması yapan AKUT ekipleri, bir şelaleden geçtikleri sırada suya girerek ıslandı. Hava sıcaklığının eksi 15 derece ve arazinin çok engebeli olması nedeniyle geri dönüşte zorluk yaşayacağını düşünen 4 arama ekibi, geceyi arazide geçirmek için karar aldı.
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