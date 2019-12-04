Uludağ'da Pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp 2 dağcıyı bulma çalışması devam ederken, zorlu arazi şartlarında kanyon ve şelalelerde halatlar kurarak arama çalışması yapan AKUT ekipleri, bir şelaleden geçtikleri sırada suya girerek ıslandı. Hava sıcaklığının eksi 15 derece ve arazinin çok engebeli olması nedeniyle geri dönüşte zorluk yaşayacağını düşünen 4 arama ekibi, geceyi arazide geçirmek için karar aldı.