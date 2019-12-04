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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 08:03

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'da yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere üretilen bir depoya polis ekiplerince düzenlendi. Operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da sahte içki operasyonu

Başkentte bir depoya düzenlenen baskında, üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle ilçesinde ''merdiven altı'' tabir edilen bir depoda hijyenik olmayan koşullarda sahte içki üretildiğini tespit etti.

Depoya yapılan baskında, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirildi.

Plastik su depoları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlendi.

da gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A'nın, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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