Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri ve Malatya'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, Mersin'in atı ilçeleri için fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'un kuzey kesimleri ise hafif yağmurlu geçecek. Peki, bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan 5 Aralık hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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