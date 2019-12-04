Bugünkü
Takvim

Uludağ’da kayıp 2 dağcı için ekipler seferber oldu! Ailelerin gözü yaşlı bekleyişi sürüyor...

’da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu. Gözü yaşlı aileler, “Tek isteğimiz, bir an önce çocuklarımıza ulaşmak” diye konuştu.

Dağ gibi acı!
Bursa Uludağ'da pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları dün de devam etti. Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, geceden beri bölgede olduklarını belirtti.



Gözü yaşlı kadın, "Efe'nin de ailesi burada. Çocuklarımızla buluşmayı bekliyoruz. İnanılmaz seferberlik var. Tek isteğimiz, bir an önce çocuklarımıza ulaşmak" dedi. Öte yandan havadan destek için 'den Uludağ'a, gece görüşlü ve ısıya duyarlı iki insanlı keşif uçağı getirildi. Dağcılar için seferber olan 130 kişilik ekip, arama çalışmalarında; helikopter, drone, kar motorları ve paletli araçlar kullandıklarını bildirdi. Ayrıca çalışmalarda ayak izine rastlandığı, ancak izlerin başkalarına da ait olabileceği söylendi. Bulunan bir kafa lambasının ise kurtarma ekiplerine ait olduğu belirlendi.


Efe Sarp

İki dağcı pazar günü saat 11.00'da ailelerine göller bölgesinde olduklarını söylemiş.


Mert Alpaslan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriUludağ’da kayıp 2 dağcı için ekipler seferber oldu! Ailelerin gözü yaşlı bekleyişi sürüyor...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri