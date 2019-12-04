Uludağ’da kayıp 2 dağcı için ekipler seferber oldu! Ailelerin gözü yaşlı bekleyişi sürüyor...

Bursa Uludağ'da pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları dün de devam etti. Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, geceden beri bölgede olduklarını belirtti.
Gözü yaşlı kadın, "Efe'nin de ailesi burada. Çocuklarımızla buluşmayı bekliyoruz. İnanılmaz seferberlik var. Tek isteğimiz, bir an önce çocuklarımıza ulaşmak" dedi. Öte yandan havadan destek için Tunceli'den Uludağ'a, gece görüşlü ve ısıya duyarlı iki insanlı keşif uçağı getirildi. Dağcılar için seferber olan 130 kişilik ekip, arama çalışmalarında; helikopter, drone, kar motorları ve paletli araçlar kullandıklarını bildirdi. Ayrıca çalışmalarda ayak izine rastlandığı, ancak izlerin başkalarına da ait olabileceği söylendi. Bulunan bir kafa lambasının ise kurtarma ekiplerine ait olduğu belirlendi.
Efe Sarp
İki dağcı pazar günü saat 11.00'da ailelerine göller bölgesinde olduklarını söylemiş.
Mert Alpaslan
Gözü yaşlı kadın, "Efe'nin de ailesi burada. Çocuklarımızla buluşmayı bekliyoruz. İnanılmaz seferberlik var. Tek isteğimiz, bir an önce çocuklarımıza ulaşmak" dedi. Öte yandan havadan destek için Tunceli'den Uludağ'a, gece görüşlü ve ısıya duyarlı iki insanlı keşif uçağı getirildi. Dağcılar için seferber olan 130 kişilik ekip, arama çalışmalarında; helikopter, drone, kar motorları ve paletli araçlar kullandıklarını bildirdi. Ayrıca çalışmalarda ayak izine rastlandığı, ancak izlerin başkalarına da ait olabileceği söylendi. Bulunan bir kafa lambasının ise kurtarma ekiplerine ait olduğu belirlendi.
Efe Sarp
İki dağcı pazar günü saat 11.00'da ailelerine göller bölgesinde olduklarını söylemiş.
Mert Alpaslan
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