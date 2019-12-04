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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 21:16

'dan kaçışlar sürüyor! 5 terörist teslim oldu

(), 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 'lı 5 teröristin, 'ın ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

PKK'dan kaçışlar sürüyor! Teslim oldular

(), 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 'lı 5 teröristin, 'ın ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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