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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 22:33

: 2 terörist Ayn El Arap bölgesinden kaçarak Urfa'da teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'dan kopuşlar sürüyor. , Suriye'nin Ayn El-Arap bölgesinden 'ya gelen 2 PKK/YPG'li teröristin silahları ve telsizleriyle birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlık duyurdu! Teslim oldular

, 2 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde ve dışında yürütülen terörle mücadele operasyonları sonucu bölücü terör örgütü PKK/PYD'de çözülmelerin hızlandığı, örgütten kaçışların ve teslim olmaların arttığı ifade edildi.

Açıklamada, "25 Kasım 2019 tarihinde, Suriye Ayn El-Arap bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma ikna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M-16 silahı ve telsizleri ile birlikte Suriye'den kaçarak Şanlıurfa'da sınır birliklerine teslim olmuştur." bilgisine yer verildi.

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