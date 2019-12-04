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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 20:42

Bakan Albayrak: İşbirliği açısından verimli geçen görüşmelere katıldık

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı ,Başkan ve Başkanı görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'tan Başkan Erdoğan-Trump paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı ,Başkan ve Başkanı görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakan Albayrak, "Londra'da Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdikleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından verimli geçen görüşmelerine katıldık." ifadelerini kullandı.


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