Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak için geldiği Londra'da devlet liderleriyle önemli temasları başladı. Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında, "NATO'nun beyin ölümü" geriliminin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la "Suriye" konulu dörtlü zirvede bir araya geldi. Zirve yaklaşık 1 saat sürdü.







BAŞKAN ERDOĞAN: GAYET İYİ GEÇTİ

Zirve çıkışı Başkan Erdoğan gazetecilerin "Toplantı nasıl geçti?" sorusuna "Gayet iyi geçti" diye yanıt verdi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel: ''İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye katılmak üzere 10 Downing Street'e geldi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye katılmak üzere 10 Downing Street'teki Başbakanlık binasına geldi. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak için geldiği Londra'da devlet liderleriyle önemli temasları başladı. Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında, "NATO'nun beyin ölümü" geriliminin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la "Suriye" konulu dörtlü zirvede bir araya geldi



