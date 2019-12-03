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  • Son Güncelleme: 03.12.2019 14:53

Son dakika: Başkan Erdoğan kritik temaslarda bulunmak üzere 'de

Son dakika.... Başkan , resmi ziyarette bulunmak üzere 'ya geldi. Erdoğan'ı 'nda, Kraliçesi 2. Elizabeth'in Bölge Temsilcisinin Yardımcısı Lord Vincent Thompson, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, 'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Büyükelçilik personeli karşıladı.

Başkan Erdoğan İngiltere'de

Başkan , Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla 'nin başkenti 'ya geldi.

Erdoğan'ı 'nda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Bölge Temsilcisinin Yardımcısı Lord Vincent Thompson, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, 'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Büyükelçilik personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'ya ulaştı.

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