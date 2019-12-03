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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 06:14

: 'de 8 katlı binada paniği

de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle korku ve paniğe neden oldu. Dairede  yaşayanların iddiasına göre yangın bir odadaki prizden çıktı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği

, Göztepe Mahallesi Avcı Sokak'ta 8 katlı apartmanın dördüncü katında saat 03.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken apartmanda oturanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Erenköy, ve Ünalana bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yanan daireyi söndürüp bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kişye sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale etti.



Polis ekipleri yangınla ilgili vatandaşlardan bilgi topladı. Dairede yaşayanların iddiasına göre yangın bir odadaki prizden çıktı. Dairenin bir kısmı kullanılmaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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