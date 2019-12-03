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Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan gurbetçiler sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla bugün yapılacak dörtlü zirveyle ilgili, "Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz." dedi.

03.12.2019 16:07 - Son Güncelleme: 03.12.2019 16:19
Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele geçti.

Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi

Burada yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı.

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Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi

Gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile aracından inerek vatandaşların yanına gitti ve onları selamladı.

Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi

Erdoğan, bir gazetecinin "Yarın zirve var ama öncesinde Suriye toplantısında bir araya geleceksiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler görüşülecek?" sorusu üzerine bu akşamki görüşmenin daha çok Suriye konusuyla ilgili olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla toplantıyı dörtlü olarak gerçekleştireceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

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