Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan gurbetçiler sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla bugün yapılacak dörtlü zirveyle ilgili, "Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz." dedi.
03.12.2019 16:07
- Son Güncelleme: 03.12.2019 16:19
Burada yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı.
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