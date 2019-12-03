Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi gösterisi

Erdoğan, bir gazetecinin "Yarın zirve var ama öncesinde Suriye toplantısında bir araya geleceksiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler görüşülecek?" sorusu üzerine bu akşamki görüşmenin daha çok Suriye konusuyla ilgili olduğunu söyledi.