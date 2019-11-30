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  • Son Güncelleme: 30.11.2019 23:05

'da beklenen yağış şimşeklerin ardından başladı

'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. , İstanbul'da akşam saatleri için uyarısında bulunmuştu.



'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. , İstanbul'da akşam saatleri için uyarısında bulunmuştu.



20.00'DE BAŞLADI
Beklenen yağış saat 20.00 gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı.



Kartal'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi. Zaman zaman da şimşekler gözlendi.

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