İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.
20.00'DE BAŞLADI
Beklenen yağış saat 20.00 gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı.
Kartal'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi. Zaman zaman da şimşekler gözlendi.
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