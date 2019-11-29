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  • 29.11.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 15:32

'den son dakika uyarısı! Yağışlar ne kadar sürecek?

Son dakika haberine göre Genel Müdürlüğü, Batı bölgelerinde, aralarında 'un da bulunduğu birçok il için uyarısı yaparken, Doğu illerini ise kar yağışı konusunda uyardı.

Meteoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı!

'da sağanak, Doğu illerinde ise kar yağışı... Genel Müdürlüğü ile AKOM tarafından dün yapılan ve fırtına uyarısının ardından, şehir genelinde şiddetli yağmur etkisini gösterirken lodos sonucunda da denizde dev dalgalar oluşuyor. Lodos neticesinde çatı uçması, soba zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara dikkat çekilirken; vatandaşların da tedbirli olması istendi. Meteoroloji, hafta sonu başta olmak üzere beş günlük tahmin raporunu açıklarken, Batı bölgelerinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış, Doğu illerinde ise kar yağışının görüleceğinin altını çizdi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İşte Meteoroloji'nin açıkladığı veriler ile 5 günlük hava durumu raporu:



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