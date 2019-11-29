İstanbul'da sağanak, Doğu illerinde ise kar yağışı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM tarafından dün yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından, şehir genelinde şiddetli yağmur etkisini gösterirken lodos sonucunda da denizde dev dalgalar oluşuyor. Lodos neticesinde çatı uçması, soba zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara dikkat çekilirken; vatandaşların da tedbirli olması istendi. Meteoroloji, hafta sonu başta olmak üzere beş günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, Batı bölgelerinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış, Doğu illerinde ise kar yağışının görüleceğinin altını çizdi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İşte Meteoroloji'nin açıkladığı veriler ile 5 günlük hava durumu raporu:





