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  • 30.11.2019 19:53
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 19:55

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! ? İşte raporu

Aralık ayının gelmesiyle birlikte ülkemizin bazı illerinde kar yağışları başladı. Haftaiçi Marmara'da ve diğer bölgelerde etkisini gösteren yağışların ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarılarını yakından takip ediyor. Pazar günü dışarı çıkmak için plan yapanlar ise "?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye geneli raporu...

Meteoroloji yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 1 Aralık Pazar gününe ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri açıklandı. Yapılan uyarılara göre söz konusu kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4-8 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

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