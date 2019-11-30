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  • Son Güncelleme: 30.11.2019 13:07

den 5 il için uyarısı

Son dakika haberi... den yapılan açıklamaya göre , , Zonguldak ve Bartın ile 'nun kıyı kesimlerinde bekleniyor. Peki bugün hangi ilimizde hava nasıl olacak? İşte il il ...

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinde , , Zonguldak ve Bartın ile 'nun kıyı kesimlerinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



İŞTE YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Peki bugün , Ankara ve 'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış bekleniyor ve yağışlar ne kadar sürecek? İşte yurt genelinde il il .


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