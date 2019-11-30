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  • 30.11.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 21:38

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG tarafından Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin ile ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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