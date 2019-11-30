Başkan Erdoğan Macron'a sert çıktı: Kendi beyin ölümünü kontrol ettir!

'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' diyor. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir...
Senin Suriye'de ne işin var? İstediğiniz kadar hoplayın, zıplayın. Eninde sonunda Türkiye'ye saygı duyacaksınız.
HOPLASANIZ DA SAYGI DUYACAKSINIZ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Maltepe'den Avrupa'ya sert mesajlar verdi:
RECEP Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım, Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde üniversitelerimize destek verdik. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardık.
NATO için Fransa ne ifade ediyor bilmiyoruz ama Türkiye NATO'nun en önemli ülkesidir. Bunlar Türkiye olmazsa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa'ya yığılacağından habersiz mi?
TÜRKİYE Suriye'den topraklarımıza yönelik tehditler tamamen bitene, son terörist imha edilene kadar herakatlarını sürdürecektir.
TÜRKİYE ile ilgili hazım sorunu yaşayanların arttığını görüyoruz. Bugün bölgesinde ihracatta 780 milyar doları aşan bir ülke konumuna geldik.
İSTEDİĞİNİZ kadar hoplayın zıplayın. Önünde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyacaksınız.
BİZ kendi inancına ve kültürüne uygun olmak şartı ile iyi olan değeri bünyesine katmaktan imtina etmeyen bir milletiz.
ÜLKEMİZDE batıya dahil olabilmek için dinimizi değiştirmemiz gerektiği tartışmalarının yapıldığı dönemler olmuştur.
ASKERE ÖZEL HEDİYE
Erdoğan, İstanbul İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ederek fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalemini hediye etti.
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