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  • Son Güncelleme: 30.11.2019 07:31

son dakika İstanbul ve o iller için saat verdi! Kar ve sağanak yağış geliyor

'den yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yoğun kar olacak. İşte 30 Kasım raporu...

Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Antalya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 30 Kasım il il hava durumu raporu...

KAR VE SAĞANAK UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloj, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşları uyardı.

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