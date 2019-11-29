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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 22:49

Başkan Erdoğan 'nda vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Kazlıçeşme'deki eski belediye binasında 'nin açılışına katıldı. Erdoğan, sergi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.




Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, sergi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

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