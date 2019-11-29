Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, sergi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.
Başkan Erdoğan Zeytinburnu'nda vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, sergi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazlıçeşme'deki Zeytinburnu eski belediye binasında Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, sergi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.
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