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  • 29.11.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 19:35

’den ’ye gelen 'cü 'da sahte pasaportla yakalandı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 'de yaşayan şüpheli, başkasının adına düzenlenmiş İngiliz pasaportuyla 'ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. O.Ö'nün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadesinde, terör örgütünün İngiltere başta olmak üzere , ve Etiyopya gibi ülkelerdeki "sözde" 37 üst düzey yöneticisinin ismini verdiği öğrenildi.

FETÖ'cü sahte pasaportla yakalandı

soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 'de yaşayan O.Ö'nün (40) 'ye geleceği bilgisi üzerine emniyet mensupları çalışma başlattı.

O.Ö, sahte pasaportla 'ndan giriş yaptığı sırada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'NÜN SÖZDE 37 ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNİN İSMİNİ VERDİ
O.Ö'nün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadesinde, terör örgütünün İngiltere başta olmak üzere , ve Etiyopya gibi ülkelerdeki "sözde" 37 üst düzey yöneticisinin ismini verdiği öğrenildi.

Zanlının, 2006'dan 2016'ya kadar İngiltere'de örgütün mütevelli heyetinde görev aldığını beyan ederek, "Bu süreçte çok kez yapı ile ülke dışına gezilere katıldım. Bu gezilerden birinde de başka örgüt mensupları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanına gittim. Burada Fethullah Gülen bana takke, tesbih ve kullandığı iç çamaşırını hediye etti." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

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