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  • 29.11.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 19:08

firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari zanlı eski emniyet müdürü yakalandı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan eski 2'nci sınıf emniyet müdürü , Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlının, İstihbarat Daire Başkanlığında görev yaptığı sürede, 17-25 Aralık sürecinden sonra "Usulsuz dinleme" soruşturması geçirdiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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