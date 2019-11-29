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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 08:11

4 ilde operasyonu: 23 gözaltı!

'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

4 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!

'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hesabında artış, aleyhe beyan, ihbar, ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan ancak haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan 6 doktor, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 2 hemşire, 4 müşavir, 1 kurumsal iletişim uzmanı, 4 büro memuru, 4 esnaf ve 1 işçi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için , , ve 'da eş zamanlı operasyon başlattı.

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