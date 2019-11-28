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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 19:27

Genelkurmay Başkanı , Rus mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanı , Başkanı ile telefonda görüştü.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı 'in, Başkanı ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, , Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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