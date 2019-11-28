Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
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