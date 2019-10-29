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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 23:35

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: de terörist görürsek tereddüt etmeyiz

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi. Öte yandan Çavuşoğlu: "Suriye'de de YPG/PKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz" dedi.

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