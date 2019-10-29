Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi. Öte yandan Çavuşoğlu: "Suriye'de güvenli bölgede YPG/PKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz" dedi.
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