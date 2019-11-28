

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin red oyu ile iptal edildi.

GÖKSU: SU ZAMMINA AK PARTİ OLARAK GEÇİT VERMEDİK

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde su fiyatlarına 2020 yılı için istenen zam oranları, İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Göksu, "Biz İstanbul'a söz verdik. İyi günde kötü günde İstanbullunun yanında olacağız dedik. Bugün, "Hayatı ucuzlatacağız" diyerek göreve gelenlerin, önümüze getirdikleri su zammına, İBB AK Parti Grubu olarak hayır diyerek geçit vermedik." dedi.







YÜZDE 80'E VARAN ZAM TALEP EDİLMİŞTİ

İSKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejimi aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıktı.





İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejiminin aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıktı.





İBB Meclisi'ne yarın gelecek İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, konut tüketim tarifelerinde değişiklik yapılarak yüzde 80'lere varan zam yapıldığı anlaşıldı.