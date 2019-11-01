Fırat'ın doğusunda ilk Türkiye - Rusya Federasyonu ortak kara devriyesi ile Barış Pınarı Harekâtındaki son gelişmelere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir.

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir. Tel Abyad'da Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet Roket tespit edilmiştir."

Askeri kaynaklar, TSK tarafından Rasulayn ve Telabyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle o bölgelere döndüğünü, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında yürütüldüğünü bildirdi.