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  • 27.11.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:51

'da "Tosuncuk" lakaplı 'ın başına ödül koydular!

üzerinden vurgun yapan "tosuncuk" lakaplı firari ’ın, ’nın başkenti Kiev’de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı. Afişlerde, Aydın'ın başına 350 bin dolar ödül konduğu belirtildi.

Tosuncukun başına ödül koydular!

'de kurduğu şirketiyle 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan 'ın 'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edilmişti. Olayın ardından, Aydın'ın başına 350 bin dolarlık ödül konduğuna dair bilgileri içeren afişler Kiev sokaklarına asıldı.

Sökülen afişlerin yerine yenileri geldi
Aydın tarafından mağdur edilmiş Türk vatandaşları tarafından asılan afişler, bazı kişilerce Kiev sokaklarından söküldü. Bunun üzerine mağdurlar, Kiev'in merkezinde farklı noktalara yeni afişler astı.

Interpol tarafından aranan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl gittiği ise henüz tespit edilemedi.

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