Türkiye'de kurduğu Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü iddia edilmişti. Olayın ardından, Aydın'ın başına 350 bin dolarlık ödül konduğuna dair bilgileri içeren afişler Kiev sokaklarına asıldı.

Sökülen afişlerin yerine yenileri geldi

Aydın tarafından mağdur edilmiş Türk vatandaşları tarafından asılan afişler, bazı kişilerce Kiev sokaklarından söküldü. Bunun üzerine mağdurlar, Kiev'in merkezinde farklı noktalara yeni afişler astı.

Interpol tarafından aranan Mehmet Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl gittiği ise henüz tespit edilemedi.