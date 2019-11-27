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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 18:37

'a ilk ne zaman yağacak? için tarih verildi

Sonbahar mevsiminin bitişine artık sayılı günler kaldı. Artık yavaş yavaş kış mevsimine geçiş yapıyoruz. Havalar güzel giderken luların kafasının bir kenarında ise yağışı bulunuyor. İstanbul'a ne zaman yağacak? Sorusu ise vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu sene geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışı geçikti. Uzmanlar bunun küresel ısınma ile alakalı olabileceğini belirtiyorlar.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kandilli tarih verdi!

Havalar soğudu İstanbul'da yılın ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu… Kimisine göre Kasım tarihleri arasında düşecek ilk kar tanesi İstanbul'a kimine göre ise Aralık ayının ortalarında. Uzmanlar ise şimdiden ilk karın yağacağı günü söylemenin bilimsellikten uzak olacağı görüşünde. Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir.


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İLK KAR KASIM SONU YAĞABİLİR

İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurgulayan Tek, "Bizi aslında kurak bir kış bekliyor. Kurak kış derken, kar yağmayacak mı sorusunu da akla getiriyor. Ama sıcaklık verileri aynı şeyleri söylemiyor. Sıcaklık verileri mevsim normalleri ve altı değerler gösteriyor. Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek.

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