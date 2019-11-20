Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak ülkeyi terk eden dolandırıcı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görüldüğü öne sürüldü. Türk gazetecilerce peşine düşülen Aydın, saklanmaya devam ediyor. Kiev'in işlek noktalarına Aydın'ın afişleri asıldı. Afişlerde Aydın'ı bulana 350 bin dolar ödül konduğu ifadesi de yer alıyor. İnterpol tarafından da dünya çapında aranan Aydın'ın Ukrayna'ya nasıl geldiği ise gizemini koruyor.