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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 07:15

'dan kaçan teröristler eli kanlı örgütün kirli yüzünü anlattı: "Bunu Kobani’ye gönderin, orada ölsün"

Eli kanlı terör örgütü ’dan kaçarak ’ye teslim olan teröristler yaşadıklarını anlattı. PKK’dan 3 saat koşarak kaçan ve ye ulaşan Dilek A. “Ailem ’a geldi. Habur’dan polise teslim edildim. Parmak izi, saç teli, doku tahlilleri sonucu hiçbir olaya karışmadığım tespit edilince serbest bırakıldım” ifadelerini kullandı. ’nin İl Başkanlığı üzerinden PKK’ya katılan A.H. ise “2,5 yıl dağda kaldım, 4 kez kaçmaya çalıştım. Bir gün yakalandığımda elebaşlarından biri, ‘Bunu Kobani’ye gönderin, orada ölsün’ dedi.” şeklinde konuştu.

Bunu Kobani’ye gönderin, orada ölsün

Terör örgütü /PYD-YGP militan ihtiyacının büyük bölümünü 18 yaş altındaki çocuklardan karşılıyor. Yetim, öksüz, aile içinde sorunları olan çocukları çeşitli vaatlerle kandırıp dağa götüren örgüt, onları kundaklama, keşif ve istihbarat için kullanıyor. PKK'nın ailelerinden kopardığı çocuklar, dağdan yuvalarına uzanan kaçış yolculuğunu anlattı.

ARKAMDAN ATEŞ AÇTILAR
Yeni Şafak'ta yer alan habee göre, 18 Mayıs 2015'te 'li erkek arkadaşı aracılığı ile 'dan PKK'ya katılan Dilek A., Bağlar, ve Cizre'nin ardından 'na geçtiklerini söyledi. Daha sonra 'ye giden terörist ölümü göze alarak nasıl kaçtığını şöyle anlattı: "Bir gün halkı örgütlemek için 'ye bağlı bir köye gittik. Yanımdaki 'Azat' kod adlı elebaşına 'Telefonunu ver ailemi arayayım, kardeşlerim de dağa gelsin' dedim. 2,5 yıl sonra annemle ilk kez konuştum. 'Artık dayanamıyorum beni buradan alın' dedim. Bu konuşmadan 4 gün sonra örgütten kaçmayı başardım. Hakurk'ta yapılacak bir toplantı için 'Viyan' kod adlı elebaşının yanında görevlendirildim. Toplantı başladıktan sonra bundan iyi fırsat olamaz diyerek koşmaya başladım. Aralıksız 3 saate yakın koştum. Kaçtığımı farkedince ateş açtılar. 'ın bir köyünde ye ulaştım. Ailemi aradılar. Annem ve dayım Irak'a geldi. 7 günün sonunda Habur'dan polise teslim edildim. Mahkemeye çıktım, parmak izi, saç teli, doku tahlillerine bakıldı. Hiçbir olaya karışmadığım ortaya çıkınca denetimli serbestlikle dışarı çıktım."

KOBANİ'YE GÖNDERİN ÖLSÜN
HDP'nin üzerinden PKK'ya katılan A.H. ise şunları söyledi: "2,5 yıl dağda kaldım, 4 kez kaçmaya çalıştım. Bir gün yakalandığımda elebaşlarından biri, 'Bunu Kobani'ye gönderin, orada ölsün' dedi. Beni Irak'ta bir anlaşmazlık sonucu hücreye kapattılar. Hücreden kurtulup peşmergeye sığındım. 1 ayın sonunda benimle birlikte kaçmak isteyen 60 kişi 'ye teslim edildi."

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